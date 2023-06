Lichtende nachtwolken fotograferen

NLC's boven Helmond centrum in 2019 (Canon 5D mark IV met 105mm, ISO800, f/9, 5s)

De wolken zijn nauwelijks of niet te voorspellen. Er worden wel pogingen gedaan, met radarbeelden , maar het is onzeker in hoeverre dit bruikbaar is. Het beste is, om elke avond een uur na zonsondergang de lucht in de richting van het Noorden in het oog te houden.