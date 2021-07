Urbex Exploring; kasteeltje Chateau D'or

Zonde

Een jaar of twee geleden vertrokken hij en zijn vrouw naar een nabijgelegen villa, omdat het kasteel wel erg groot voor ze werd.Sinds die tijd ligt het er verlaten bij. Het is een pareltje en je snapt niet waarom ze zoiets verloren laten gaan. Ik heb geen idee wie en of iemand het kasteeltje geërfd heeft.Wel heb ik kunnen lezen dat er een project ontwikkelaar mee bezig is om alles te slopen om er appartementen te bouwen. Eeuwig zonde is mijn mening...Het was nog best een kunst om hier ongezien binnen te komen, aangezien de buurt het goed in de gaten houd. Er zijn al meerdere vernielingen en brandjes geweest door jeugdigen.Na een half uurtje posten en rond kijken, hebben we de gok gewaagd en zijn we onder het hek door gekropen.