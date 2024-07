Zwart-wit fotografietip: Gebruik een urbex locatie

Deirdre - f/5, 1/125s, 200 ISO @ 70mm

De Zwart-witbijbel

Een urbex-locatie is vaak rijk aan textuur, van roestend metaal tot afbladderende verf en kapotte ramen. Zonder de afleiding van kleur, kan de kijker zich dan meer richten op de ruwe esthetiek.Een urbex-setting kan ook helpen om een zekere stemming of sfeer over te brengen. Het gebrek aan kleur kan het desolate en verlaten gevoel van een locatie benadrukken. Dit werkt bijvoorbeeld heel goed bij portretfotografie. De achtergrond kan dienen om een verhaal te vertellen of het karakter van het onderwerp beter uit te lichten.Let op je veiligheid bij het fotograferen op urbex-locaties. Het is aan te raden om toestemming te krijgen van de eigenaar van het terrein. Ga niet alleen en laat thuisblijvers weten waar je heen gaat.Dit is ťťn van de tips uit de Zwart-witbijbel, het boek met 101 tips voor meesterlijke monochroomfoto's. Bestel de Zwart-witbijbel voor 30 euro, of krijg de Zwart-witbijbel gratis bij een jaarlidmaatschap.