Adobe's verbeterde Content-Aware Fill binnenkort beschikbaar in Photoshop

De huidige versie van Content-Aware Fill gebruikt de optie Rechthoekig, waardoor een vakje rondom de selectie wordt geplaatst, dat je vervolgens naar behoefte kunt maskeren om ervoor te zorgen dat het het juiste gebied voor je vulling wordt bemonsterd. Dit handmatige proces werkt, maar het kan erg lastig zijn.



De optie Auto gebruikt de Sensei AI van Adobe om het werk voor je te doen door de beeldinhoud te analyseren en te bepalen welke locaties het beste overeenkomen met de pixels die direct aan de selectie grenzen. Het verschil in resultaten tussen Rechthoekig Inhoudsbewust Fill en Auto Content-Aware Fill enorm.



Custom begint ondertussen met een lege lei, waardoor je volledige controle hebt over het bemonsteringsgebied. Je selecteert alleen de pixels die je voor de vulling wilt gebruiken, in plaats van een selectie die automatisch door Photoshop is gemaakt, te wijzigen.



Bekijk bovenstaande video om de verbeterde Content-Aware Tool in actie te zien. Adobe heeft niet onthuld wanneer de functie precies wordt opgenomen, behalve dat het "binnenkort" zal zijn, maar op basis van de openingstitel van de video lijkt het erop dat deze verbeteringen voor het einde van het jaar volledig in Photoshop zullen zijn ingebakken.