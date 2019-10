Retoucheren en klonen in Photoshop

De manier waarop het Kloonstempel werkt, kan je in de gereedschapsbalk nog iets aanpassen. Allereerst kan je hier kiezen voor Uitgelijnd. Dat betekent dat de afstand tussen het 'kopieerpunt' en het punt waar je schildert, constant hetzelfde blijft; ook als je tussendoor even de muisknop loslaat en dan weer verder gaat.



Dit is de standaardinstelling. Zet je dit uit, dan springt het 'kopieerpunt' steeds terug naar zijn oorspronkelijke plek als je de muis loslaat. Dit kan handig zijn als je maar een klein plekje hebt vanwaar je wilt kopiëren, en de plek die gerepareerd moet worden duidelijk groter is. Je loopt dan wel de kans dat er een zichtbaar herhalingspatroon ontstaat.



Zet je de Dekking lager dan 100%, dan blijft het oorspronkelijke beeld nog iets zichtbaar doorschemeren in het nieuwe beeld, alsof de 'verf' niet volledig dekkend is met één penseelstreek. Op die manier kan je iets geleidelijker werken, met meerdere penseelstreken.



Na verschillende penseelstreken is de vervanging namelijk wel weer 100%, net als bij echt schilderen. De Stroom werkt op de penseelgedrag als je een tekentablet gebruikt. Bij gebruik van een muis is er geen verschil tussen Dekking en Stroom. Het Kloonstempel vervangt een beeld volledig.



Je gebruikt dit gereedschap dan ook als je een stukje beeld echt helemaal wilt vervangen door een ander stukje. Je kunt hiermee bijvoorbeeld dat lelijke schuurtje in een landschapsfoto vervangen door een struikje of door gras, maar ook een paard in de wei dupliceren zodat die wat gezelschap heeft.



Het Kloonstempel is ook nog in een andere modus te gebruiken, dan werken de pixels op een andere manier op elkaar in. Dit is zelden nuttig, maar experimenteer er eens mee om te kijken hoe dat werkt.





Retoucheerpenseel

Het Retoucheerpenseel werkt in grote lijnen hetzelfde als het Kloonstempel. Ook nu geef je eerst met Alt-klik aan vanwaar je wilt kopiëren. Daarna ga je schilderen op de plek die gerepareerd moet worden. Photoshop kijkt nu echter naar de kleur en de helderheid van de oorspronkelijke plek en past deze van het zojuist ingeschilderde stuk daaraan aan.Je ziet het nieuwe deel als het ware 'wegsmelten' in het oorspronkelijke deel, waardoor dit naadloos en onzichtbaar aansluit. Het voordeel van dit gereedschap boven het Kloonstempel is duidelijk: je hoeft niet meer moeizaam op zoek naar een kopieerplekje dat qua helderheid en kleur goed aansluit bij het te vervangen stukje beeld.Eigenlijk kan je vrijwel ieder plekje in de foto gebruiken als 'kopieerpunt', omdat Photoshop er wel voor zorgt dat het past. Zelfs als dat plekje een heel andere kleur heeft. Het enige nadeel is dat het programma maar een beperkte intelligentie heeft.