Maakt AI generatief verwijderen je een luie fotograaf?

Donald Willemsen schreef vandaag om 12:10

Storende elementen uit een foto verwijderen kan ook zonder AI. Het kost wat meer tijd en moeite om het goed te doen. Zodanig dat je het niet ziet op 100% op een groot scherm.

De vraag is of generatief verwijderen met behulp van AI beter en sneller is. Daar heb ik zo mijn twijfels over. Het ligt helemaal aan de achtergrond van het onderwerp wat je verwijderen wilt. Is die achtergrond vrij ingewikkeld door de verschillende elementen, dan slaat het generatief verwijderen met behulp van AI de plank behoorlijk mis. Dan doet het meer kwaad dan goed.

Ik heb testen uitgevoerd met één zelfde foto in zowel Photoshop als Luminar Neo.

Beide software pakketten maken fouten. Er is echter één groot verschil. Bij Luminar Neo vallen de fouten niet op bij kijkers die de situatie van de gefotografeerde plek niet kennen. Kijkers die de plek kennen valt het wel op. Photoshop doet het wat mij betreft wat slechter, want je blijft in de randen altijd verschil in pixels zien. De correctie sluit minder goed aan en Luminar doet het ietsje beter. Ik denk dat het komt, omdat ze bij Luminar vooruit lopen op Adobe in de ontwikkeling en gebruik van AI toepassingen in de fotografpakketten.

Voor alsnog moet je bij generatief verwijderen nog te vaak en te veel corrigeren en ben je uiteindelijk meer tijd kwijt dan dat je met de oude middelen aan het werk gaat.