5 belichting tips voor portretten van Peter Hurley

Meer headshot fotografie tips?

Maurice Jager is ook headshot fotograaf en is in de leer geweest bij Peter Hurley. In zijn cursus Zakelijk portretfotografie op Photofacts Academy ontdek je nog veel meer praktische tips om prachtige portretfoto's te maken.Uiteraard kun je deze cursus ook direct bekijken als je nu gebruik maakt van onze 5 Dagen Deal (40 euro korting + een gratis fotografieboek).