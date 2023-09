Portretfotografie tip: Reflectiescherm gebruiken

Sophie - f/2, 1/3800s, 200 ISO @ 84mm

Een reflectiescherm kun je gebruiken om donkere delen in je foto op te lichten. Wanneer het licht bijvoorbeeld van de zijkant komt is de kans aanwezig dat één zijde van je onderwerp erg donker wordt. Met een reflectiescherm reflecteer je het licht terug naar je model om zo de donkere schaduwen op te lichten.Reflectieschermen zijn over het algemeen erg betaalbaar. Voor een paar tientjes heb je al een veelzijdig 5-in-1 model, maar je kunt ook een stuk wit piepscherm gebruiken of elk ander lichtgekleurd vlak voorwerp.Uiteraard zijn er ook duurdere reflectieschermen te krijgen die claimen een specifieke mooiere reflectie te produceren, maar mijn advies is om met een simpel 5-in-1 model te beginnen. Dan heb je direct ook 5 variaties (het doorzichtscherm is ook ideaal).Afhankelijk van het licht kun je een reflectiescherm ook als lichtbron gebruiken; bijvoorbeeld wanneer je zonlicht naar een schaduwplek reflecteert.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.