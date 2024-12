Amaran Go videolamp voor smartphones

De Amaran Go heeft tien lichtinstellingen en tien helderheids instellingen. Je bedient de lamp met de Amaran app. Met de volledig opgeladen accu kan je de lamp bijna negen uur lang gebruiken.



De unit is compact en eenvoudig mee te nemen. Hij is verkrijgbaar in vijf kleuren en kost 34,95 euro.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.