Review: Canon RF 24-240mm f/4-6.3

Conclusie

Ambitieuze hobbyfotografen hebben met deze lens een goed compromis tussen kwaliteit en flexibiliteit in handen. De EOS R-camera's zijn compact, dus een compact objectief past daar goed bij. Canon stopte 10x optische zoom in een reisobjectief, waarbij de prestaties op peil blijven, best bijzonder!Als je veel onderweg of op reis bent en hou je er niet van om van lens te wisselen? Dan is dit een zeer aantrekkelijk objectief in combinatie met de EOS R of RP. Ook voor een vlieg-, fiets- of wandelvakantie is hij ideaal, omdat je dan lekker lichtbepakt op pad kunt. En als je als straatfotograaf onopvallend wilt fotograferen is het ook een uitkomst.Ik vind het objectief een aanrader voor veel fotografen met het EOS R-systeem. Als je echter maximale beeldkwaliteit wil kun je beter voor een ander objectief kiezen, eventueel als extra.