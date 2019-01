Review: foto op aluminium van BesteCanvas

Conclusie

BesteCanvas.nl is een aanrader voor mensen die voor zeer weinig geld een ruimschoots voldoende kwalitatief product willen bestellen. Ze hebben eigenlijk voortdurend aanbiedingen en als je je abonneert op de nieuwsbrief krijg je de spectaculaire aanbiedingen van dat moment automatisch in je mailbox.De software is zeer eenvoudig en intu´tief, vanaf de homepage is eigenlijk al in ÚÚn oogopslag te zien hoe en wat je kan bestellen en waar de aanbiedingen van dat moment te vinden zijn.Het aantal beeldeffecten dat je kunt toepassen is beperkt tot het omzetten naar zwart-wit (iets dat ik normaal gesproken zou doen in de nabewerking, maar nu wel heb toegepast, naar volle tevredenheid) en er wordt geen beeldoptimalisatie toegepast. Met materiaal is vrij dun, maar toch erg stevig! En als het eenmaal hangt is dat totaal niet zichtbaar of storend.Het gescande fotootje was slechts 10x15cm groot. Ik heb het gescand op een flatbed scanner op 1200dpi. Het bestand was 4000x6000 pixels groot. Het resultaat vond ik echt verrassend op 60x80cm, toch een behoorlijk groot formaat! De print oogt erg scherp en de grijstinten zijn erg mooi. Ik vind het een aanrader!