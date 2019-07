Review: Fujifilm X-T30 - veel camera voor weinig geld

Ik was bang dat ik de Q-knop vaak per ongeluk zou indrukken, maar dat viel me in de praktijk mee. Ook het joystickje achter op de camera zou je nog wel onbedoeld kunnen gebruiken (waardoor je het scherpstelpunt verlegd).





Prettige bediening

Fujifilm XF objectieven

Conclusie

Prijs

Ik ben erg enthousiast over de camera's van Fujifilm. Het merk levert erg compacte camera's met een retro-body die het erg aantrekkelijk maken om de camera (deels) handmatig in te stellen.Het aanpassen van een instelling gaat heerlijk eenvoudig en snel. Zeker in combinatie met een objectief die voorzien is van diafragma-ring.Bij de X-T30 is dit ook weer zo. Boven op de camera kun je met fysieke draaiknoppen de drive-modus, de sluitertijd en de over- of onderbelichting aanpassen. Combineer dit met zo'n XF-objectief met diafragma-ring en je hebt alle belangrijk instellingen onder handbereik.Fujifilm maakt flink wat uitstekende objectieven voor hun systeemcamera's. Een groot voordeel hierbij is dat ze ook behoorlijk betaalbaar zijn.Zelf heb ik tijdens mij testperiode gewerkt met de Fujifilm XF 35mm f/1.4 R (549 euro) en de Fujifilm XF 60mm f/2.4 R Macro (569 euro). Momenteel geld er overigens een cash-back actie waardoor de objectieven nog iets goedkoper zijn dan normaal.De Fujifilm X-T30 is een uitstekende camera. Lekker compact, maar door zijn fysieke knoppen toch soepel te bedienen. De beeldkwaliteit is uitstekend, de autofocus soepel en snel. Ook de videokwaliteit zijn behoorlijk goed.Dat maakt de Fujifilm X-T30 absoluut een slimme keuze. Heb je iets meer geld te besteden dan kan het goed zijn om in elk geval beide camera's in een winkel eens vast te houden. De X-T3 is qua body net iets prettiger in gebruik en in de hand. Of dat voor jou de meerprijs waard is kun je het beste zelf bepalen.De Fujifilm X-T30 kost 949 euro. Voor slechts 50 euro extra koop je hem met 15-45mm kitlens. Een prima prijs voor de camera die je hiervoor krijgt.De X-T30 is beschikbaar in 3 kleuren: zwart, zilver en charcoal zilver.