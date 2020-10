Snoecks 2021: fotofestival op 560 pagina's

Een voorbeeld van de uiteenlopende genres in Snoecks. Boven foto's van Anne Helene Gjelstad (links) en Rafael Fuchs. Onder (vlnr) werk van A Yin, Devil Yalkin en Charles Xelot



Een opvallende keuze vind ik het werk van Erik Johansson, de Zweedse Photoshopkunstenaar die zijn eigen magische werelden schept.



Johansson is een gevestigde naam met veel bekend (commercieel) werk, maar ook zijn vrije werk is al behoorlijk bekend. Erg mooi, maar minder verrassend om het nu 'pas' in Snoecks te zien.



Al met al is deze editie van Snoecks nog meer gefocust op fotografie dan in andere jaren. En omdat het alle kanten op schiet qua genres, is er voor elk wat wils.



Terwijl soms juist waar je niet naar zocht, heel interessant kan zijn. Zoals op een goed fotofestival. En wat dat betreft is dit inderdaad misschien wel een bijzondere Snoecks: een fotofestival op 560 pagina's.