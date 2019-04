Motorrijder met zijn motor; strobist style

Motorrijder Dennis met zijn V-Max - met flitslicht

Opstelling

En flitser heb ik in een grote octabox geplaatst en gebruikt om de motor uit te lichten. Deze staat links van de motor en de octabox had ik voorzien van een gridje om het licht wat meer op de motor te richten en niet te wijd te gooien.Een tweede flitser heb ik gebruikt om Dennis uit te lichten. Deze flitser staat eigenlijk net links van de camera en was ook voorzien van een grid op een softbox.Een derde flitser heb ik achter de motor gezet. Zoals je ziet heb ik daar een rode kleurfilter overheen gedaan om hem wat spannender te maken dan gewoon wit licht.Helaas waren mijn flitsers toen op, want anders had ik achter de glazen deur links in de foto ook nog wel een flitser met een blauwfilter geplaatst. Of in elk geval geprobeerd.Sowieso was de shoot best een kwestie van veel proberen. De motor en Dennis moesten natuurlijk een goede plek krijgen ten opzichte van elkaar en de garage. Aangezien de garage verder nog behoorlijk vol stond met motoren had ik ook niet veel meer ruimte dan dit.Ook het licht heb ik op verschillende manier geprobeerd. Ik wilde zowel de motor als Dennis goed in beeld hebben n goed uitgelicht hebben.