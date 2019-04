3 Tips om de Semana Santa te fotograferen

Paasverhaal in 7 dagen

Tijdens de Semana Santa week wordt in 7 dagen het paasverhaal verteld wat begint op Palmzondag met een hoogmis voorafgaan door de Aartsbisschop van Sevilla. Op diezelfde dag houden 9 koninklijke broederschappen een boeteprocessie.De daarop volgende dagen zijn er elke dag 7 tot 9 broederschappen die deelnemen aan de processies. Op donderdag kent de Goede Week zijn hoogtepunt als de oudste broederschappen hun mooiste pasos door de straten leiden. Semana Santa eindigt op Paaszondag wat in het teken staat van de herrijzenis.In de ochtend is er dan maar één processie die verzorgd wordt door de broederschap Hermandad del Resucitado. De processies tijdens de Semana Santa vertrekken van de kerk van de broederschap, waar de beelden staan opgesteld, naar de kathedraal.Je moet enorm rekening houden met processies die urenlang kunnen duren als gevolg van het tergend langzaam tempo waarmee ze zich door uitpuilende straatjes banen.In 8 dagen zijn er totaal 52 indrukwekkende processies die elk soms wel 14 uur duren. Hier fotograferen is echt keihard werken omdat het allemaal zo snel gebeurt en er (te) veel mensen op de been zijn die de processies van dichtbij willen zien.Dit was mijn eerste keer in Sevilla tijdens de Semana Santa, maar ik zal absoluut teruggaan om weer te ervaren hoe indrukwekkend die processies zijn. Dit is een stukje Spaanse cultuur met een grote C (....en natuurlijk ook de C van Christendom).