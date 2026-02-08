Ga nu zoeken naar die nieuwe camera

Meer: Tips en Truuks
Zit je al een tijdje te denken aan een nieuwe camera? Of ben je van plan om er eentje te kopen? Dan is nu de beste tijd om je te gaan oriënteren en om die nieuwe camera al te kopen. Wacht daarmee niet tot het laatste moment.
Er is natuurlijk geen regel over wanneer je een nieuwe camera moet gaan kopen. Dat kan elke dag van het jaar. Er is één ding wat je echter nooit moet doen; een camera kopen vlak voor je die gaat gebruiken. Bijvoorbeeld een vakantie.
Ik wil een anekdote vertellen uit de tijd dat ik nog in een fotowinkel werkte. Ik verkocht camera's. De klant moest dan leren hoe een fotorolletje of diarolletje geladen moest worden. Het was niet moeilijk, maar je moest het trucje wel kennen.
En dan was er het instellen van de belichting. Hoe moest je het meten, waar moest je op letten en hoe kon je inschatten waar de meter de fout in zou gaan? Maar ook het scherpstellen was belangrijk.
Vele mensen kochten een camera vlak voor ze op vakantie gingen. Sommigen zelfs een paar dagen voordat ze vertrokken. Het kwam regelmatig voor dat ze terugkwamen met mislukte foto's.
Het fotorolletje was niet goed geladen. De foto's waren onscherp door te lange sluitertijden of door het niet goed scherpstellen. Of de belichting was gewoon niet goed.
Je kan redenen zoeken waarom die dingen fout gingen. Maar er is één ding dat daar ten grondslag aan lag. Ze hadden zich geen tijd gegund om de camera te leren kennen, en het goed instellen daarvan.
In de decennia die voorbij zijn gegaan is er niets verandert. Je moet nog steeds de camera leren kennen voor je echt gaat fotograferen. Sterker nog, het is nog veel belangrijker geworden, zelfs met al die geautomatiseerde functies.
Camera's zijn tegenwoordig computers. Er is zoveel mogelijk dat je helemaal de weg kwijt kan raken. Meer mogelijkheden betekent dat er meer fout kan gaan. Zelfs als je het resultaat direct op het beeldscherm terug ziet.
Daarom zeg ik dat nu de juiste tijd is om een camera te kopen. Nu is er tijd om je camera te leren kennen. Dan kan je straks op vakantie met de zekerheid dat je weet hoe het ding werkt.
Wacht dus niet tot het laatste moment. Je hebt het dan veel te druk met voorbereidingen en andere dingen. Gun jezelf de tijd en de rust om alles uit te zoeken. Oriënteer je nu en koop dan wat je uitgekozen hebt en ga oefenen.
Gebruik de donkere winteravonden en de grijze dagen van het weekend. Of volg een cursus op Photofacts Academy. Wat je ook doet, leer de camera gebruiken zodat je vakantiefoto's ook echt slagen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
