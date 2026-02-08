Ga nu zoeken naar die nieuwe camera



Daarom zeg ik dat nu de juiste tijd is om een camera te kopen. Nu is er tijd om je camera te leren kennen. Dan kan je straks op vakantie met de zekerheid dat je weet hoe het ding werkt.



Wacht dus niet tot het laatste moment. Je hebt het dan veel te druk met voorbereidingen en andere dingen. Gun jezelf de tijd en de rust om alles uit te zoeken. Oriënteer je nu en koop dan wat je uitgekozen hebt en ga oefenen.



Gebruik de donkere winteravonden en de grijze dagen van het weekend. Of volg een cursus op Photofacts Academy. Wat je ook doet, leer de camera gebruiken zodat je vakantiefoto's ook echt slagen.



