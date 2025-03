Gebruik jij je camera als paspoort of als vergrootglas?

Ik ben een beschouwer

De camera als paspoort

De camera als vergrootglas

Allereerst: fotograferen is beschouwende bezigheid; je zet letterlijk iets tussen jou en de wereld in. Dat beschouwen past mij als een fijne jas.Vroeger, toen we nog feestjes hadden met veel mensen en ik genoeg had van al het geklets, pakte ik mijn camera. De sociale pauze vond ik minstens zo belangrijk als het vastleggen van momenten die zich nooit meer herhalen.Nog zoiets dat mijn beschouwerschap bevestigt: vanaf mijn elfde schrijf ik in een dagboek, ook een medium waarin je de tijd bij z'n kladden kunt vatten. Ik doe het uit dubbele nood; bang om momenten te vergeten én de behoefte om het gebeurde in een logisch verhaal te kneden.Dat (schijnbaar) logische verhaal vertel ik ook graag met foto's. Ik geloof dat je – binnen de autonome fotografie – alle foto's kunt opdelen in twee soorten. Anders gezegd: twee manieren om je camera als excuus te gebruiken.Met je camera kun je niet alleen fotograferen, je kunt het ook gebruiken als paspoort voor een wereld die voor anderen gesloten blijft. Twee voorbeelden:Yann Mingard fotografeerde atoombunkers die zijn volgestouwd met zaden, cultureel erfgoed. Voor het geval er een atoomoorlog uitbreekt.Murray Ballard verdiepte zich in cryonics; mensen die zo'n 200.000 dollar betalen om zich – na hun overlijden – in te laten vriezen . Uiteraard in de hoop dat in de toekomst men in staat is om ze op correcte wijze te ontdooien.In deze gevallen geeft de camera je de officiële rol als fotograaf waarin je toe mag treden tot een wereld die niet de jouwe is. Daarvoor moet je dan wel contact zoeken, vertrouwen winnen en je aan de richtlijnen houden.En dan het andere excuus. Daarin is je camera een vergrootglas dat je richt op jezelf of op onderwerpen in je directe omgeving. Omdat je iets wil onderzoeken (bijvoorbeeld je eigen gevoelsleven), of juist iets uitvergroten (bijvoorbeeld tranen ), of een fenomeen wil blootleggen waar anderen aan voorbij gaan (zoals scheve paaltjes ).In dat geval heb je genoeg aan de mogelijkheden in je directe omgeving en hoeft niet in de pen te klimmen om een foto te maken.