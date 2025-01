Tip: bekijk de wereld eens door een loep

Drie jaar geleden zat ik in de klas bij de Fotoacademie. We vergeleken de kwaliteit van onze prints toen een klasgenoot een loep uit zijn zak haalde. Ineens zagen we veel meer. Ik nam me direct voor om óók een loepje te kopen. Ik kocht het pas dit jaar, en ben er inderdaad zo blij mee als ik had gedacht.





Wat zie je met een loep?

Wat je kunt zien, hangt af van de vergrotingsfactor van je loep. Ik heb een loep met een vergrotingsfactor van 10 én een ingebouwd lampje. Dat is handig, want je verliest licht als je loepje vlak boven een foto hangt.