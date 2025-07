Hou rekening met nadelige effecten bij de elektronische sluiter

Met name led-verlichting en TL-verlichting kan voor donkere banden zorgen. Zeker met snellere sluitertijden. Dit is banding.

Voorkomen is beter dan genezen

Dit soort licht knippert in de frequentie van de wisselstroom: 50 Hz. Dat betekent dat het 50 keer per seconde aan en uitgaat. Is de uitlees snelheid van de sensor niet snel genoeg, dan wordt dit knipperen in de foto zichtbaar als donkere banden.Door gebruik te maken van langzamere sluitertijden kan het effect minder opvallend worden. Je moet dan rond de 1/40 sec of liever nog lager gaan. Maar pas op voor bewegingsonscherpte bij die sluitertijden.Dit effect kan ook optreden bij een mechanische sluiter, maar alleen als de sluitertijd in de buurt van de frequentie van de lamp ligt. Rond de 1/50 seconde. Schakel dan de anti-flickerstand van de camera in om het te voorkomen.Het is altijd verstandig om op voorhand te controleren of je last hebt van de bovengenoemde effecten. het rolling shutter-effect hoef je maar één keer te controleren, en dan weet je of de camera die je gebruikt er last van heeft.