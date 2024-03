Wat zijn jouw favoriete props?

Donald Willemsen schreef vandaag om 16:53 | reageer

Het gebruik van rekwisieten is van alle dag in de modelfotografie. Logisch dat het wat toevoegt aan een foto. Een model fotograferen in een bepaalde setting is vaak interessanter dan zomaar een shoot in de studio met enkel een achtergrond in een bepaald design of kleur.

Mits je rekwisieten goed gebruikt, voegt het wat toe aan de sfeer in een foto. Er is echter wel een voorwaarde. Alles moet kloppen. Zet je een model in een bepaalde museale omgeving met bijvoorbeeld rekwisieten bijvoorbeeld uit de 18e eeuw, dan moet het model ook de kleding dragen die erbij past. Ook de make-up of juist het weglaten ervan moet in de sfeer passen.

Ik heb ooit een film gezien dat zich op een schip uit de 17e eeuw. Een van de acteurs droeg een modern polshorloge. Dat kan dus niet. Het is echt opletten geblazen.

Dus rekwisieten gebruiken; ja. Maar let er op dat alles klopt.