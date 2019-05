17 ON1 Photo RAW-tips

Importeren is niet nodig. Blader door een map en bewerk je foto's

2. Filmstrip

Dubbelklik op een miniatuur en je krijgt de foto in het groot te zien. Met de pijltjestoetsen kun je vervolgens alle foto's in de map doorlopen. Via het pictogram(links onderin) tover je een filmstrip tevoorschijn, wat het navigeren net even wat makkelijker maakt.Met de twee andere pictogrammen keer je terug naar de grote voorbeeldweergave (zonder filmstrip dus) of naar alleen de miniaturen. Via de schuifregelaar ernaast zoom je in op het veld of vergroot en verklein je de miniaturen.