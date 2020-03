Hoe verander je je huis in een gigantische camera?

Het is echt leuk om te doen, legde Brendan uit, en een leuke manier om iets creatiefs te doen als je thuis bent tijdens deze Coronavirus-uitbraak. Ik ben dol op het proces, omdat het op speelse wijze uiteenzet hoe foto's worden gemaakt en ons in staat stelt om fotografie op een andere manier te bekijken.



In de video toont Brendan de effecten van een reeks lenzen die op een verduisterd raam zijn gemonteerd, waaronder een lens van een bril en een vergrootglas, maar hij zegt dat als je de best mogelijke kwaliteit wilt krijgen, je kieskeurig moet zijn over de lens die je gebruikt. In de video laat ik snel een proceslens zien.



Als je er een hebt, geeft dit je de beste resultaten. Ze zijn ontworpen om zeer grote afdrukken te maken en zorgen voor extra helderheid en resolutie. Ze hoeven niet duur te zijn en degelijke exemplaren zijn te vinden op veilingsites.



Als je je muur meet en merkt dat deze 2 meter breed is, heb je een 2500 mm-lens nodig, maar je hoeft geen grote afdrukken te maken!