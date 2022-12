Recensie: Inspiratie door Ap Dijksterhuis

En 'ineens' gaat er een lichtje branden... het Eurekamoment, de grote inval.

Waar komt het vandaan?

Transpiratie

Oefenen én kijken

Uitdagen en beperken

Dat grote moment kan trouwens in tijd volstrekt losstaan van het moment waarop het artikel, de foto, of het muziekstuk het levenslicht ziet. Want daarvoor is de derde fase die Dijksterhuis beschrijft nodig.J.K. Rowling kreeg tijdens een treinreis een ingeving, die de basis vormde voor het verhaal van tovenaarsleerling Harry Potter. Maar pas door de derde fase verschenen er over Harry Potter zeven avonturen en honderden miljoenen verkochte boeken.Die fase, waarin inspiratie tot uitwerking komt, is minstens zo belangrijk. Bij Rowling duurde die periode bijna 20 jaar. En Dijksterhuis zelf deed 14 jaar over het voltooien van juist zijn boek over inspiratie...Een voorbeeld uit de fotografie, is Jeroen Swolfs. De fotograaf startte in 2009 met een fotografieproject, Streets of the World Daarin stelde hij zich ten doel het straatleven te fotograferen in alle landen ter wereld, 'om zo te kunnen laten zien wat ons als mensen met elkaar verbindt in plaats van wat ons verdeelt'.Het duurde jaren en leidde uiteindelijk tot een fotoserie, een boek, een reisroman én een documentaire op National Geographic.Creatief zijn we eigenlijk allemaal wel. Of het nu gaat om iets wat je fotografeert, een recept wat je aanpast omdat je net even geen knoflook in huis hebt, of omdat je een presentatie op je werk geeft. Maar hoe help je die inspiratie?Dijksterhuis beschrijft op een leuke manier en met veel voorbeelden hoe inspiratie 'de kop op steekt'. Hij vergelijkt het onbewuste in ons brein met de bemanning van een schip benedendeks, die ons op allerlei manieren een bepaalde kant op stuurt (of juist niet).Wederom aan de had van verhalen van koks, ondernemers of kunstenaars, óf juist door wetenschappelijk onderzoek.Alle on(der)bewuste processen ten spijt, hoeveel goddelijke ingevingen of Eureka-momenten ook: Dijksterhuis geeft wel duidelijk aan dat hard werken ook een belangrijke factor is. Uit onderzoek blijkt dat muzikanten met veel talent stuk voor stuk ook veel tijd met hun instrument doorbrachten.Het deed mij denken aan een beroemde uitspraak van fotograaf Henri Cartier-Bresson: 'Je eerste 10.000 foto's zijn je ergste'. Het klinkt niet erg motiverend maar het past wél in dit thema. En daarop aansluitend de quote van een andere bekende fotograaf, Edward Weston: ''.Veel doen, veel oefenen en proberen. Dat traint niet alleen je technische vaardigheden, het opent ook systemen in je on(der)bewuste. Of, zoals Dijksterhuis het mooi omschrijft: 'Kunst begint met wilst. Je moet iets willen, dan hard werken, oefenen en proberen, dan word je beter en verandert wilst in kunst.'Oefening baart kunst, dus. Maar kunst van anderen ervaren óók. Door kunst te ervaren (en, fotografen, dus niet alleen fotografie) stimuleer je bepaalde hersendelen die schoonheid ervaren.Je traint dan weer die 'spier' die onze in feite hersenen zijn, op het vlak van creativiteit. Het loont dus wel degelijk om in plaats van boeken over fotoapparatuur ook eens naar schilderkunst te kijken of je in muziek te verdiepen.Wat je ook kunt doen? Jezelf uitdagen. Schrijver Ilja Leonard Pfeiffer doet dat heel doelbewust. Bij elk boek legt hij zichzelf beperkingen op. Door in een andere stijlvorm te werken, zichzelf beperkingen op te leggen, het moeilijker te maken. Het levert hem nieuwe inzichten op in waar zijn verhaal naartoe moet.Kun je dat als fotograaf ook? Zeker. Hier op Photofacts kwam de tip al vaker voorbij: beperk jezelf . Ga eens op pad met maar één objectief (met een vast brandpunt).Of beperk jezelf tot één locatie. Of geef jezelf de opdracht om maar één kleur vast te leggen. Het levert nu direct misschien niet dé foto van je leven op, maar je traint er wel weer je creatieve blik mee.