Top 100 met gekke en prachtige foto-ideeën

Veel fotografen bewaken de geheimen achter hun fotoshoots bijna met hun leven. Gelukkig voor ons is Jordi Koalitic iemand die dat niet doet. Deze week heeft Koalitic een overvolle video gemaakt met zijn top honderd ideeŽn om uit te proberen met een camera, en het is zeker een kijkje waard.



De video bevat werkelijk van alles! Van zwaartekracht tartende zwevende objecten tot slimme perspectieftrucs tot het maken van schijnbaar onmogelijke actiefoto's.



Het mooie van deze video is dat nadat de geheimen achter elk idee zijn getoond, het uiteindelijke beeld op het scherm wordt weergegeven, zodat je precies kunt zien wat die gekke opstellingen kunnen produceren.



Een ander groot voordeel van deze video is dat het merendeel van de gegeven ideeŽn met de camera zelf wordt gemaakt in plaats van te vertrouwen op postproductie. Dit is verfrissend om te zien tegenwoordig, omdat veel fotografen de neiging hebben om op Photoshop te leunen in plaats van alles in ťťn keer te proberen.



De video duurt maar een kleine 12 minuten, dus geen excuus om er geen tijd voor vrij te maken. Met het enorme aantal suggesties dat in deze clip wordt gedaan, weet ik zeker dat er op zijn minst een handvol inspirerende suggesties zal zijn die je wilt proberen. Deze video kun je keer op keer kijken als je een flinke dosis inspiratie nodig hebt.