Wild Photo Adventures nu volledig en gratis op Youtube

Hoewel je soms bij toeval al eens op onmogelijke tijden zoals 04:00 uur 's ochtends een willekeurige aflevering in de paar maanden een willekeurige aflevering van "Wild Photo Adventures" kon aantreffen op YouTube, kun je er nu 39 volledige afleveringen bekijken.



Elke aflevering duurt ongeveer 30 minuten en heeft een iets hogere productiewaarde dan andere YouTube-kanalen waaraan je misschien al gewend was. Er is een breed scala aan locaties binnen de Verenigde Staten en dierlijke onderwerpen die het thema zijn van elke afzonderlijke aflevering.



En het belangrijkste is dat het verhaal gaat over de kunst van het fotograferen van dieren in het wild en daarnaast natuurlijk het te betrachten respect voor de dieren.



Het kan lang duren voordat je ze allemaal gezien hebt, maar als je het leuk vindt om wildlife te fotograferen kan dit zeker iets voor je zijn!