Online een fotomozaiek (-video) maken

Op Easymoza.com kun je online een fotomozaiek of een fotomozaiek-video maken. In deze tijd van thuiszitten is het wellicht een leuke bezigheidstherapie om al je digitale foto's weer eens gaan bekijken.



EasyMoza is dan misschien tevens een leuk idee of mogelijkheid om eens wat anders met je foto's te doen. EasyMoza is een webapp die je niet hoeft te downloaden.



Het concept van EasyMoza wordt in onderstaande video uitgelegd: