Epische vulkaan-bliksemfoto wint de 'Perfect Moment' wedstrijd

Wedstrijdjuryleden Max Rive uit Nederland en John Weatherby uit de Verenigde Staten omschrijven de foto als 'echt spectaculair'.



Max: Deze afbeelding toont een zeldzaam moment van de uitbarsting van de vulkaan Calbuco met werkelijk spectaculaire natuurkrachten waardoor je enige tijd naar de afbeelding moet blijven staren.



Het is de combinatie van de zeldzaamheid van dit natuurlijke fenomeen met de technische kwaliteit van het beeld dat het zo krachtig en uniek maakt. Deze afbeelding maakte de meeste indruk op mij en kon niet beter passen bij het onderwerp 'Perfect Moment'.



De prijs werd uitgereikt door de fotowedstrijdwebsite Our World In Focus. Deze prachtige foto leverde getalenteerde fotograaf Francisco een 2.000 dollar geldprijs, een Tamron 2.8 G2 cameralens en een tegoedbon van 200 dollar op voor camera-apparatuurwinkel Lens Pro To Go.