Toon je creatieve talent samen met Canon en Armada Music

Van feestende festivalgangers die bruisen van energie, tot dansende artiesten op het podium en fantastische lichtshows: muziekevenementen staan bol van verhalen. Armada Music en Canon Nederland bieden talentvolle fotografen nu dé kans om diverse Armada Music-evenementen in beeld vast te leggen.



Ervaar zelf hoe het is om te werken als dancefotograaf, kom op plekken waar je als bezoeker normaal gesproken niet komt en leg de performance van de verschillende DJ's die Armada Music vertegenwoordigt in de meest creatieve vorm vast. Van de voorbereidingen tot het moment suprême en na afloop van het optreden.



De gecreëerde verhaallijnen zullen vervolgens gedeeld worden op zowel de kanalen van Canon Nederland als de kanalen van Armada Music zelf. Niet alleen een ultiem podium voor je werk, maar ook de perfecte gelegenheid om je eigen fotografie-skills naar een hoger niveau te tillen en je portfolio verder uit te breiden.



Bruno Winnen, Country Director IT&CG Canon Benelux, over deze samenwerking: Canon en Armada Music hebben als grootste gemene deler de drive om creatief talent een podium te bieden, wat tegelijkertijd de voornaamste drijfveer vormt van deze samenwerking.



Daarnaast zijn zowel beeld als geluid op hun eigen manier in staat om op een creatieve manier een verhaal te vertellen. Armada Music en Canon laten met deze samenwerking dan ook tevens de sterke band tussen muziek en beeld zien.



Hoe mooi is het om de pure emotie van zowel het publiek als de artiest in beeld te kunnen vangen en te laten zien wat voor impact muziek op hen kan hebben. Deze unieke verhalen willen we samen met Armada Music tot leven brengen.