Uitreiking Theaterfotografie Prijs 2019

Bas de Brouwer (Plankton)

De Middag van de Theaterfotografie

Theaterfotografie is een vak apart. De foto's moeten niet alleen als krachtig beeld op zichzelf staan, maar ook de ziel en aantrekkingskracht van een voorstelling vatten én communiceren met een publiek.In aanloop naar de uitreiking vindt zondag 15 september van 15.00 tot 17.00 uur De Middag van de Theaterfotografie plaats in Theater Bellevue, Amsterdam op. Keynote Speaker Helen Sloan geeft er een lezing over haar werk als set- en stillfotograaf bij de serie Game of Thrones Kaarten voor De Middag van de Theaterfotografie zijn te koop via tf.nl