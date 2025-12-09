Photofacts Academy

Winnaar Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 bekend gemaakt

dinsdag 9 december 2025, 17:17

De winnaar van de jaarlijkse wedstrijd Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 is bekend gemaakt. Mark Meth-Cohn met zijn foto "High Five" heeft de hoofdprijs gewonnen.

'High Five' is een goed getimede foto van een gorilla die de amateur-fotograaf Mark Meth-Coohn in Rwanda heeft gemaakt. Deze foto viel direct op tussen de 10.000 inzendingen uit 109 landen. Daarnaast won deze foto ook de Mammels Category Award.

Mark meth cohn comedy wildlife awards

Copyright Mark Meth-Cohn / Nikon Comedy Wildlife Awards


Mark Meth-Cohn: "We brachten vier onvergetelijke dagen door met trektochten door het mistige Virunga-gebergte op zoek naar de gorillafamilies die er wonen.

Op een dag kwamen we een grote familiegroep tegen die bekendstaat als de Amahoro-familie. Ze zaten verzameld op een open plek in het bos, waar de volwassenen rustig voedsel aan het zoeken waren terwijl de jongen enthousiast aan het spelen waren.

Eén jong mannetje was er vooral op gebrand om zijn acrobatische flair te laten zien: pirouetten, buitelen en in de hoogte trappen. Het was puur plezier om naar zijn optreden te kijken en ik ben blij dat ik zijn speelse bui in dit beeld heb kunnen vastleggen."

Grayson Bell uit de VS won de Nikon Young Photographer Award (16 & under) en de Reptile, Amphibian & Insect Category met zijn twee worstelende kikkers. Tatjana Epp uit Duitsland won in de Video Category met een video van een surfende reiger.

Vanaf 10 december kan er gestemd worden voor de Peoples Choice Award. Een stem mag uitgebracht worden op www.comedywildlifephoto.com tot 1 maart 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 14 maart 2026.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

