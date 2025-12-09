Winnaar Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 bekend gemaakt

Meer: Wedstrijden
Winnaar Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 bekend gemaaktdinsdag 9 december 2025, 17:17 door Nando Harmsen | 48x gelezen | 0 reacties
De winnaar van de jaarlijkse wedstrijd Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 is bekend gemaakt. Mark Meth-Cohn met zijn foto "High Five" heeft de hoofdprijs gewonnen.
'High Five' is een goed getimede foto van een gorilla die de amateur-fotograaf Mark Meth-Coohn in Rwanda heeft gemaakt. Deze foto viel direct op tussen de 10.000 inzendingen uit 109 landen. Daarnaast won deze foto ook de Mammels Category Award.
Mark Meth-Cohn: "We brachten vier onvergetelijke dagen door met trektochten door het mistige Virunga-gebergte op zoek naar de gorillafamilies die er wonen.
Op een dag kwamen we een grote familiegroep tegen die bekendstaat als de Amahoro-familie. Ze zaten verzameld op een open plek in het bos, waar de volwassenen rustig voedsel aan het zoeken waren terwijl de jongen enthousiast aan het spelen waren.
Eén jong mannetje was er vooral op gebrand om zijn acrobatische flair te laten zien: pirouetten, buitelen en in de hoogte trappen. Het was puur plezier om naar zijn optreden te kijken en ik ben blij dat ik zijn speelse bui in dit beeld heb kunnen vastleggen."
Grayson Bell uit de VS won de Nikon Young Photographer Award (16 & under) en de Reptile, Amphibian & Insect Category met zijn twee worstelende kikkers. Tatjana Epp uit Duitsland won in de Video Category met een video van een surfende reiger.
Vanaf 10 december kan er gestemd worden voor de Peoples Choice Award. Een stem mag uitgebracht worden op www.comedywildlifephoto.com tot 1 maart 2026. De winnaar wordt bekendgemaakt op 14 maart 2026.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 2 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
woensdag 14 januari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.770 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum