Cursus: De Complexiteit van het Fotograferen

Tom ken je wellicht al van eerdere cursussen op Photofacts Academy. Bijvoorbeeld de cursussen over de Geschiedenis van de Fotografie en die over Foto's Analyseren en Bespreken.



De Complexiteit van het Fotograferen



Deze cursus van Tom is gebaseerd op het gelijknamige boek dat hij schreef. Het boek is een leuk naslagwerk voor bij de cursus, maar het is uiteraard geen vereiste.



Vanwege de lancering van de cursus is ie tijdelijk ook los te koop voor slechts 29 euro. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot deze cursus. Je kunt de nieuwe cursus ook direct kijken met je bestaande lidmaatschap. Nog geen lid? Start een gratis 14 dagen proeflidmaatschap.