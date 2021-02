Actie: Gratis Xpozer aan je muur bij Photofacts Academy lidmaatschap

Wellicht ken je de mooie afdrukken van Xpozer al. Zij ontwikkelde een heel handig systeem waarmee je jouw foto's ontzettend mooi aan de muur kunt hangen Ún razendsnel kunt vervangen door een nieuwe foto.



Je krijgt in de actie niet alleen een grote 60 bij 90 afdruk van jouw favoriete foto, je krijgt er uiteraard ook het wisselframe bij. Met dit handige systeem kun je eenvoudig je foto verwisselen.



Wat je nog wel betaalt is de verzendkosten van je Xpozer. Die bedragen 4,95 euro voor Nederland of 9,95 euro voor BelgiŰ.



Omdat we die ook graag voor je compenseren betaal je nu in de actie voor een lidmaatschap geen 149 euro, maar slechts 139 euro. Zo is die Xpozer dus echt helemaal gratis voor je!



Je krijgt bij je lidmaatschap een couponcode die je bij Xpozer in kunt wisselen. De couponcode is geldig tot 31 maart 2022. Kun je mooi eerst nog wat cursussen kijken voordat je jouw Xpozer afdruk bestelt.





Photofacts Academy

Photofacts Academy is een soort Netflix voor fotografen. Je krijgt onbeperkt toegang tot meer dan 80 cursussen en je kunt ze zo vaak bekijken als je wilt.Onze ruim 35 experts helpen je met technieken en inspiratie op alle vlakken van fotografie en nabewerking. Je kunt zo, net als de ruim 25.000 fotografieliefhebbers die je voor gingen, je fotografie naar het volgende niveau brengen.Elke cursus bestaat uit een aantal kortere video's (3 tot 15 minuten) zodat je even snel een paar video's kunt bekijken. De site onthoudt waar je gebleven bent, zodat je bij terugkomst direct verder kunt gaan waar je was.Als je nu lid wordt kun je niet alleen de huidige 80+ cursussen bekijken, maar zal er ook nog elke maand (12 per jaar) een cursus bij komen. Daar betaal je als lid geen cent extra voor.Aanstaande vrijdag komt er bijvoorbeeld een gloednieuwe cursus over het goed scherpstellen met je camera uit.