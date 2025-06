Brandpunt omrekenen naar fullframe is zinloos

Ingezoomd. Het is niet belangrijk welk getal daarbij hoort, of welke sensormaat.Het gaat erom dat je de gewenste beeldhoek en vergroting hebt.

Heb je te veel in beeld en wil je iets groter in beeld zien? Zoom in. Is het dan nog steeds te klein weergegeven, kies dan een objectief dat meer tele heeft. Het getal dat bij die brandpuntafstand hoort is onbelangrijk. Alleen wat je in beeld hebt telt.Vergeet het omrekenen naar fullframe. Het is nergens voor nodig. Het getal dat bij de gebruikte brandpuntafstand is zelfs niet van belang. Alleen de beeldhoek die je hebt is van belang, en dat zie je als je door de zoeker kijkt of op het beeldscherm.