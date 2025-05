De beste en leukste besteding van je vakantiegeld

Je zit trouwens nergens aan vast als je nu lid wordt. Je lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Na een jaar verloopt het automatisch.



Bovendien hebben we ook een niet goed, geld terug beleid. Is Photofacts Academy niet wat je ervan verwacht? Stuur ons een mailtje binnen 30 dagen en we storten je betaling zo weer retour.





Vakantiegeld actie

Met onze vakantiegeld-actie is nu lid worden extra interessant. In plaats van 179 euro betaal je in deze actieweek namelijk slechts 119 euro. Een besparing van 60 euro. Bovendien sturen we je onze boeken de Compositiebijbel én de Zwart-witbijbel (ter waarde van 60 euro) gratis toe.Met de juiste compositietechnieken kun je van iedere foto een meesterwerk maken. Compositie is de sleutel tot een goed gebalanceerde, krachtige foto. Met dit boek krijg je van Nando Harmsen en mij heldere en direct toepasbare tips om de kunst van compositie te beheersen.Een zwart-witfoto kan kleurenfoto's laten verbleken en de blikvanger van je werk worden. In de Zwart-witbijbel krijg je van landschapsfotograaf Nando Harmsen en mij (portretfotograaf) eenvoudige, praktische tips waardoor je meesterlijke zwart-witfoto's kunt maken die boven de rest uitsteken.In de boekhandel betaal je voor deze boeken samen 60 euro. Je voordeel tijdens deze vakantiegeld-actie is dus maar liefst 120 euro!Uiteraard krijg je met je lidmaatschap ook direct toegang tot online cursussen over Compositie en over Zwart-witfotografie. Deze cursussen sluiten perfect aan op deze boeken.En met je lidmaatschap kun je ook feedback krijgen op jouw eigen foto's door ze te delen in ons forum. Direct lid worden (korting + gratis boeken)Reeds 25.000 fotografie-liefhebbers gingen je voor.Ben je al lid? Dan kun je natuurlijk ook gebruik maken van deze actie door je lidmaatschap (alvast) te verlengen