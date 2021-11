Black Friday Deals voor fotografen

Xpozer afdruk voor aan de muur

Je mooiste foto's moet je natuurlijk niet alleen op je computer laten staan; die moeten groot aan de muur. De mooie afdrukken (inclusief ophangsysteem) van Xpozer zijn een mooie manier om je foto's tentoon te stellen.Vandaag krijg je daar een mooie korting op (ook bruikbaar als je nog niet per direct een foto uitgezocht hebt die je wilt afdrukken).Ook bij Profotonet kun je mooie afdrukken maken. Zij hebben deze week ook leuke Black Friday aanbiedingen.Zelf bewerk ik al mijn foto's op een Wacom tekentablet. Als jij er nog geen hebt is dit wellicht het moment om er een aan te schaffen: je krijgt nu tot 30% korting.Heb jij nog een mooie actie voorbij zien komen die voor andere fotografen ook de moeite kan zijn? Laat het weten in de reacties!Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege Black Friday én de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je vanwege Black Friday nu ook