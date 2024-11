Black Friday Deals voor Fotografen

Je kunt nu alvast je ticket bestellen. Met de kortingscode 'black2025friday' krijg je nu 25 procent korting.



» Fotofair 2025 ticket





Meer Black Friday Deals

Photofacts Academy + de Compositiebijbel

Ik zag verder nog een berichtje voorbij komen van Frank Doorhof over hun Black Friday deals. Zij hebben elke dag iets anders in de aanbieding.Bij Adobe kun je 50 procent korting krijgen op het complete pakket (voor het eerste jaar). Alleen voor fotografen is meestal het Fotografie abonnement het interessants (voor 12,09 euro per maand), maar die is niet in de aanbieding.Ook fotobewerkingsprogramma Luminar Neo is trouwens in de aanbieding.Natuurlijk hebben we zelf ook een mooie Black Friday actie. Je kunt nu een jaar lang toegang krijgen tot meer dan 110 cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking met 70 euro korting. Bovendien krijg je ons gloednieuwe boek de Compositiebijbel (ter waarde van 30 euro) cadeau.Heb jij nog ergens een interessante aanbieding gezien?Laat het weten in de reacties!