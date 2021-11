Black Friday actie: 40 euro korting + De Nachtfotobijbel gratis

In De Nachtfotobijbel ontdek je 101 praktische tips om prachtige avond- en nachtfoto's te maken. Het boek ligt momenteel nog bij de drukker, maar moet begin december bij ons binnenkomen. In de winkel ga je straks 25 euro betalen voor dit gloednieuwe boek.



Photofacts Academy, voor wie het nog niet kent, is onze online leeromgeving voor fotografen. Je krijgt er direct toegang tot meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit en nabewerking. De perfecte manier om de winter door te komen.



Het boek sluit trouwens uitstekend aan op de nieuwste cursus die eind deze maand bij Photofacts Academy verschijnt. Nando heeft namelijk een complete cursus over avond- en nachtfotografie opgezet.



Los van deze cursus en de 85 cursussen die al op Photofacts Academy te ontdekken zijn, verschijnt er sowieso elke maand een compleet nieuwe cursus waar je ook direct toegang toe krijgt met je lidmaatschap.



