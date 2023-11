Black Friday Deals voor Fotografen

Ook zijn er aanbiedingen voor drones en andere gear. Bovendien maak je bij CameraNu.nl kans om je aankoopbedrag (tot 1.000 euro) terug te winnen. Ze verloten in totaal 1.750 euro onder de bestellingen die de komende dagen binnenkomen.



Bekijk de Cameranu.nl Black Friday Deals





Affinity Photo 2 met 40% korting

Luminar NEO met korting

Heb je er genoeg van om per maand te betalen aan Adobe? Dan is Affinity Photo 2 wellicht een goed alternatief voor Photoshop. Dit programma is tijdens de Black Friday sale met 40% korting aan te schaffen. Zo betaal je dus maar 45 euro voor onbeperkt gebruik van dit fotobewerkingsprogramma.Ook Luminar NEO kan een alternatief zijn voor het bewerken van je foto's. Dit programma is ook flink goedkoper aan te schaffen tijdens Black Friday. Skylum heeft zowel een mogelijkheid voor per maand betaling als een eenmalige (levenslang) aankoop.