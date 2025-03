We geven 10x het boek Vragen en Opdrachten weg

Wat moet je doen om kans te maken?

We verloten de boekjes onder iedereen die de komende week de cursus Spontane Portretten zonder Poseren volgt op Photofacts Academy.Ben je al lid van Photofacts Academy? Dan kun je direct starten met kijken.Nog geen lid? Je kunt direct lid worden . Je krijgt dan niet alleen toegang tot deze cursus, maar krijgt direct toegang tot meer dan 110 cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking.Geen interesse in meerdere cursussen, maar alleen in deze cursus? Ook dan kun je meedoen. Je kunt de cursus namelijk ook los aanschaffen voor -nu alleen deze week- slechts 39 euro (normaal 69 euro).ยป Koop de cursus Spontane Portretten zonder Poseren Let op: Proefleden doen niet mee in deze actie. Je moet lid zijn, of deze cursus los aangeschaft hebben, om mee te doen met de verloting. We verloten de 10 boeken aanstaande maandag 17 maart 2025.