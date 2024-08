Gratis fotografie boek bij je Photofacts Academy lidmaatschap

Bij onze cursussen pakken we het overigens ook zo aan. Geen lang verhaal van anderhalf uur achter elkaar door, maar alle cursussen opgedeeld in telkens korte, concrete video's.



Zo kun je eenvoudig alleen die tips eruit pakken waar je naar op zoek bent. Of snel iets specifieks terugvinden. Super handig!



Vandaag ben ik jarig (47 jaar alweer) en dat is een mooie reden om een leuke actie te starten. Je kunt nu een Fotobijbel naar keuze uitzoeken én een jaar lang toegang tot onze 100+ fotografie cursussen krijgen voor slechts 119 euro.



Normaal ben je voor die combinatie 209 euro kwijt (179 euro voor de cursussen en 30 euro voor het boek). Dat is dus met 90 euro voordeel wel een heel prima aanbieding.



Je kunt zelf kiezen in combinatie met welke fotobijbel je jouw lidmaatschap op Photofacts Academy zou willen starten:



» De Lightroombijbel (101 Tips voor Fraaie Fotobewerkingen)

» De Portretbijbel (101 Tips voor Perfecte Portretfoto's)

» De Zwart-witbijbel (101 Tips voor Meesterlijke Monochroomfoto's)

» De Landschapsbijbel (101 Tips voor Luisterrijke Landschapsfoto's)

» De Nachtfotobijbel (101 Tips voor Noeste Nachtfoto's)

» De Fotografiebijbel (105 Tips voor Fascinerende Foto's)

» De Flitsbijbel (101 Tips voor Fantastische Flitsfoto's)

» De Sportbijbel (101 Tips voor Succesvolle Sportfoto's)

» De Straatfotobijbel (101 Tips voor Spontane Straatfotografie)



Een ruime keuze dus er zit zeker wel een onderwerp bij dat je aanspreekt.





Wat is Photofacts Academy

Wellicht vraag je jezelf af wat Photofacts Academy dan is? Dit is onze online leeromgeving voor fotografen. Sowieso al in een heel gunstig model; vergelijk het maar met Netflix of je plaatselijke bibliotheek.Als lid krijg je namelijk direct toegang tot ons complete aanbod. Dus niet slechts 1 enkele cursus waarvan je maar moet hopen dat de docent je aanstaat.