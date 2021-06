Levenslang lidmaatschap in prijs omhoog (bespaar nu 100 euro)

Bij Photofacts Academy hebben we nogal een apart model. Tenminste, als je het vergelijkt met andere aanbieders. Bij ons betaal je niet per cursus, maar word je lid. Dan krijg je een jaar lang toegang tot al onze fotografiecursussen.



Eigenlijk net zoals bij een bibliotheek of Netflix. Toegang tot alles, zolang je lid bent.



Volgens ons een mooie manier om veel cursussen te kunnen kijken voor een fractie van wat je bij andere aanbieders betaalt.



Deze meeste leden betalen per jaar. Soms horen we echter dat iemand liever eenmalig betaalt.



Dat kan!



Er is een manier om slechts 1 keer te betalen: met ons levenslange lidmaatschap.