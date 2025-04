De uitdagingen van je eigen fotoboek uitgeven

In deze video vertelt de Finse fotograaf Ari Jaaksi over wat er allemaal kwam kijken bij het uitbrengen van zijn eigen fotoboek. Zou je zelf ook graag nog eens jouw eigen fotoboek uitgeven, dan is deze video interessante informatie voor je.



Wellicht dat ik dit zelf ook nog wel eens wil gaan doen. Ik koop zo nu en dan ook fotoboeken van andere fotografen. Het is vaak erg leuk om die door te bladeren voor inspiratie.



Heb jij al eens een fotoboek uitgegeven of ben je dat nog (ooit) eens van plan? Laat jouw ervaringen weten in de reacties.



