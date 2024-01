Word VIP lid met 50 euro korting + Fotobijbels

Opgenomen tijdens live events (staat los van VIP)

Wat is het VIP lidmaatschap?

Veel mensen kijken met plezier de videocursussen bij Photofacts Academy, maar lopen vast wanneer ze het zelf gaan proberen. Je maakt foto's die net niet zijn wat je verwacht had. Doe je wellicht nog iets verkeerd?Als lid van Photofacts Academy heb je toegang tot meer dan 100 verschillende cursussen over fotografie, nabewerking, inspiratie en creativiteit. Dus er valt genoeg te ontdekken.Maar soms wil je meer, dieper en sneller gaan.Vragen kunnen stellen. Met experts overleggen. Uitgedaagd worden met praktijkopdrachten.Kortom: Je creativiteit verder ontwikkelen zonder vast te lopen. Daar is het VIP Lidmaatschap voor bedoeld. Als VIP lid ga je super praktisch de diepte in.✔ Breng je nieuwe kennis direct in de praktijk✔ Direct persoonlijke feedback van de expert op jouw foto's✔ Stel jouw vragen direct aan de expertMet het VIP lidmaatschap helpen we je om wat je ontdekt hebt in de nieuwste cursus in de praktijk te brengen. We geven je een opdracht en een paar weken de tijd om hem uit te voeren.Met de foto-opdracht zorgen we ervoor dat je met de praktijk aan de slag gaat. Elke maand krijg je een foto-opdracht waarin je uitgedaagd wordt. Uiteraard helpen we je met de vragen die je hebt bij het uitvoeren van je opdracht.Je ingezonden foto wordt door ons beoordeeld. Wat is er goed gegaan en waar zitten je verbeterpunten. Deze bespreking van foto's wordt gedaan tijdens een van de live online sessies. Direct live feedback op je werk dus!Bovendien duiken we in deze sessie nog dieper in op het onderwerp.Het VIP lidmaatschap helpt je dus om het maximale uit je Photofacts Academy lidmaatschap te halen.✔ Toegang tot maandelijkse exclusieve online workshops✔ Stel al je vragen live aan de experts✔ Maandelijks een foto-opdracht✔ Persoonlijke feedback op jouw foto's✔ Bonus: Fotografie eBook✔ Bonus: Extra vragen sessiesKun je er tijdens een sessie een keer niet bij zijn? Geen probleem! Stuur gewoon vooraf je foto en vragen in en we behandelen ze gewoon in de sessie. De opname ervan zetten we online, zodat je de sessie alsnog kunt bekijken.