VIP bestaat 5 jaar - wordt VIP lid met korting

Wat is het VIP lidmaatschap?

VIP bestaat 5 jaar!

Mooie groeispurt gemaakt met VIP

Veel mensen volgen met plezier de videocursussen van Photofacts Academy en staan te popelen om zelf aan de slag te gaan, maar merken dat ze net dat extra duwtje in de rug missen om hun beelden echt te verbeteren.Als lid van Photofacts Academy heb je toegang tot meer dan 110 verschillende cursussen over fotografie, nabewerking, inspiratie en creativiteit. Dus er valt genoeg te ontdekken.Maar soms wil je meer, dieper en sneller gaan.Vragen kunnen stellen. Met experts overleggen. Uitgedaagd worden met praktijkopdrachten.Kortom: Je creativiteit verder ontwikkelen zonder vast te lopen. Daar is het VIP Lidmaatschap voor bedoeld. Als VIP lid ga je super praktisch de diepte in.✓ Je wordt een betere fotograaf✓ Je maakt extreem betere foto's✓ Je bent minder tijd kwijt aan het leren✓ Je haalt nog meer waarde uit je lidmaatschap✓ Krijgt interactie met andere (hobby) fotografen✓ Geniet sneller van je resultaatMet het VIP lidmaatschap helpen we je om wat je ontdekt hebt in de nieuwste cursus in de praktijk te brengen. We geven je een opdracht waar je direct mee aan de slag kunt. Een extra zetje in de rug om het geleerde in de praktijk te brengen.Jouw foto kun je dan insturen. Wellicht liep je ook nog ergens tegenaan bij het maken van de foto? Dat kun je dan direct ook laten weten zodat we je daarmee kunnen helpen.In een live online sessie behandelen we dan de ingezonden vragen én bespreken we de foto's. Bovendien duiken we in deze sessie nog dieper in op het onderwerp.Het VIP lidmaatschap helpt je dus om het maximale uit je Photofacts Academy lidmaatschap te halen.Het VIP lidmaatschap bestaat deze maand 5 jaar! Dat vieren we met een mooie korting, voor als jij ook VIP lid wilt worden.Normaal investeer je 349 euro voor een jaar VIP lidmaatschap (inclusief normaal lidmaatschap). Deze week krijg je 50 euro korting en betaal je slecht 299 euro! Start met VIP (50 euro korting)Heb je al een Photofacts Academy lidmaatschap, dan betaal je geen 299 euro, maar slechts 199 euro tijdens deze actie. Upgrade met VIP (199 euro)In de video bovenaan deze pagina zie je al de ervaringen terug van een aantal deelnemers. Kijk die dus zeker even. Anne-Marie (70) deelde ook haar ervaring eerder al met ons: Start met VIP (50 euro korting)