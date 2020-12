Nature Talks beurs dit jaar online te bezoeken (12 en 13 december)

Dit jaar geven de standhouders op de virtuele fotografie beursvloer ook uitleg over hun nieuwe producten. De Nature Photographer of the Year 2020 (bijna 20.000 inzendingen) wordt op zaterdag 12 december bekend gemaakt tijdens de online prijsuitreiking.



Het voordeel van het digitale event is dat je de mogelijkheid om alle te bekijken. Je kunt het tot 1 maart 2021 terugkijken.



Een ticket voor een dag kost 35 euro. Wil je het hele weekend 'aanwezig' zijn, dan betaal je 60 euro.



Meer informatie over Nature Talks



Gebruik bij je bestelling de code 'photofactstalks20' en je krijgt 10 procent korting op de toegangsprijs.