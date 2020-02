De Fotografiebijbel naar de drukker! Ontvang nu gratis

Yeah! Deze week is ie naar de drukker gegaan! Ik heb het over ons nieuwste boek: De Fotografiebijbel. Na het succes van mijn vorige boek De Portretbijbel, nu een nieuw boek met maar liefst 105 fotografietips.



Hoe je jouw camera helemaal naar wens kunt instellen, zodat je volledige controle hebt over de foto's die je maakt.

Hoe je prachtige landschappen kunt vastleggen, ook als het geen stralend weer is.

Hoe je indrukwekkende sterrenhemels op de foto kunt zetten, ook als je geen duizenden euro's aan fotoapparatuur in huis hebt.

Praktische tips voor het bewerken van je foto's zodat het ware meesterwerkjes worden, of je nu werkt met Lightroom, Photoshop of Luminar.

Hoe je van vakantie terugkomt met reisfoto's die je in je woonkamer wilt hangen, ook als je het hele gezin op sleeptouw hebt (zonder ruzie met je partner).

De tips gaan ditmaal niet alleen over portret, we behandelen 15 onderwerpen. Onder andere landschappen, portretten, flitsfotografie, reisfotografie, macro, HDR, Lightroom, Photoshop, Luminar en nog veel meer. Een heel divers boek dus. Je ontdekt bijvoorbeeld: Ik heb het niet alleen geschreven, maar samen met Nando Harmsen, Johannes Klapwijk, Michelle Peeters en Johan Elzenga. Stuk voor stuk fotografen met een berg ervaring én cursussen op Photofacts Academy. We hebben ook een mooie link met onze online fotografie trainingen gemaakt: aan het eind van elk hoofdstuk verwijzen we naar relevante cursussen op Photofacts Academy. Zo zie je dus direct welke cursus je kunt kijken voor nog meer handige tips. Op 24 maart moet het in de winkels liggen.