Fotografieboeken met stapelkorting

Fotografieboeken met stapelkortingzaterdag 29 november 2025, 13:26 door Elja Trum | 29x gelezen | 0 reacties
Uitgeverij Van Duuren heeft een mooie actie special voor Photofacts lezers; je kunt nu fotografieboeken met korting aanschaffen. Hoe meer boeken je koopt, hoe groter de korting. Je kunt kiezen uit maar liefst 10 verschillende boeken.
De actie loopt nog tot eind van het jaar. Voor één boek betaal je slechts 19,99 euro (en verzendkosten). Ga je voor 2, 3, 4 of zelfs 5 verschillende boeken, dan betaal je voor elk extra boek slechts 10 euro extra. Bovendien vervallen bij twee of meer boeken de verzendkosten.
Er is voor ieder wat wils; over landschap, architectuur, portret, sport, reis, straat, zwart-wit en analoge fotografie. Ook het 'Perfect Belichten' boek van Nando valt binnen de actie.
» Stapelkorting op boeken bij Van Duuren
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
