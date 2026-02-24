Meer: Acties
Actie: Photofacts Academy + Boek Perfect Belichten (op = op)dinsdag 24 februari 2026, 07:07 door Elja Trum | 62x gelezen | 0 reacties
Heb jij wel eens een foto die niet goed belicht is? Of weet je niet zo goed wat je moet veranderen als je belichting niet klopt? Het boek Perfect Belichten van Nando helpt je hiermee. Je krijgt het nu tijdelijk gratis bij een Photofacts Academy lidmaatschap.
We hebben een mooie actie voor je: 60 euro korting op onze cursussen en gratis het boek Perfect Belichten (ter waarde van 39,99 euro). In totaal bespaar je dus 99,99 euro.
» Word nu lid (korting + boek Perfect Belichten)
In het boek Perfect Belichten lees je alles over een goed belichte foto. Waar je op moet letten, hoe je omgaat met de instellingen en wat je moet doen als het allemaal niet naar wens is. Compleet met opdrachten om je ertoe te zetten om het in de praktijk te oefenen.
Wat is Photofacts Academy
Wellicht vraag je jezelf af wat Photofacts Academy dan is? Dit is onze online leeromgeving voor fotografen. Sowieso al in een heel gunstig model; vergelijk het maar met Netflix of je plaatselijke bibliotheek.
Als lid krijg je namelijk direct toegang tot ons complete aanbod. Dus niet slechts 1 enkele cursus waarvan je maar moet hopen dat je docent je aanstaat.
Je krijgt toegang tot alles. Momenteel staan er al meer dan 125 complete fotografiecursussen op de site. Voor beginners, maar ook voor gevorderden. En elke maand voegen we een compleet nieuwe cursus toe. Ook daar krijg je direct toegang toe zonder extra kosten.
En die cursussen worden gegeven door meer dan 40 verschillende experts. We zoeken telkens iemand die gespecialiseerd is in het onderwerp dat behandeld wordt.
Maar goed, ik kan wel zeggen dat het interessant is, maar luister vooral naar wat onze leden ervan vinden:
Natuurlijk hebben we op Photofacts Academy ook een aantal cursussen over belichting waaronder een cursus van Nando Harmsen, die ook de auteur is van het boek. Het boek sluit dus perfect aan bij de cursussen.
Daarnaast zijn er natuurlijk tientallen andere interessante cursussen te vinden die voor jou ook interessant zijn. Denk aan de cursussen over compositie, zwart-witfotografie, fotobewerking, portret, landschap en zo voorts.
Perfect Belichten actie
Wil je zelf het komende jaar ook jouw fotografie naar een hoger niveau tillen én je bovendien specifiek verdiepen de perfecte belichting?
Word dan nu lid voor slechts 119 euro. Normaal betaal je 179 euro voor het jaarlidmaatschap en 39,99 voor het boek. In totaal dus maar liefst 99,99 euro voordeel!
We hebben nog maar een beperkt aantal exemplaren van dit boek beschikbaar (slechts 20 stuks!). Op is op, dus wacht niet te lang.
Bij het boek krijg je ook nog 1 maand gratis toegang tot de cursussen. In totaal krijg je daarmee dus 13 maanden toegang tot al onze 125+ cursussen.
» Word nu lid (korting + boek Perfect Belichten)
Ruim 25.000 leden gingen je voor.
Ben je al lid? Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Uiteraard kun jij dan ook gebruikmaken van deze actie. Je krijgt het boek Perfect Belichten nu ook tijdelijk bij een verlenging van je lidmaatschap.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
