Recensie: De Portretbijbel - Elja Trum

En wat vond ik er zelf van?

Het boek is heel consequent overzichtelijk opgebouwd en vormgegeven, waardoor je er gemakkelijk doorheen bladert en weet wat je kunt verwachten. Het is heel overzichtelijk. Onder iedere foto staat heel duidelijk met welke settings hij gemaakt is. Dat werkt heel prettig.Bij sommige foto's, zoals op pagina 10 en 25 bijvoorbeeld zou je je kunnen afvragen of het hierbij nog wel om een portret gaat. Bij mijn weten gaat het bij een portretfoto voornamelijk om weergeven van het hoofd alleen (tot en met het decolleté). Maar het kan natuurlijk zijn dat de inzichten hierover veranderd zijn inmiddels! De meeste foto's zijn echter wel 'echte' portretfoto's.Het is echt een heel mooi boek. Fraai en zeer consequent vormgegeven en iedere pagina is gewoon goed. Ook de inhoud is waardevol en en bovendien kort en bondig weergegeven. Je kunt hier veel waardevolle tips uithalen. Aanrader! Bestel de Portretbijbel (20 euro)Ik ben benieuwd of jij de Portretbijbel al gelezen hebt. Is het boek je goed bevallen? Laat het vooral even weten in de reacties!