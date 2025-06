Portretfotografie tip: Gooi je model in het water

Hsun Yu - f/3.5, 1/500s, 100 ISO @ 70mm

Meer weten over portretfotografie?

Met zulk warm weer wil je zeker niet de hele dag in de zon staan. Zelfs in de schaduw is het te warm om al te actief te zijn. In de buurt van het water is het op zo'n dag al een stuk aangenamer.Dus gingen ik en model Hsun Yu naar een visvijver in de buurt van het Photofacts kantoor. Daar was het goed uit te houden. De oever loopt hier langzaam af, dus ik kon zelf ook zonder schoenen en in mijn korte broek het water in voor wat verkoeling.Let uiteraard wel goed op je apparatuur. Water en elektronica gaat meestal niet al te best samen. Zorg dus dat je voorzicht door het water loopt en altijd eerst je voet goed neerzet voordat je echt een stap neemt.Voor het model is het water natuurlijk ook aangenaam met deze temperaturen. Probeer voor het licht een beetje in de schaduw te blijven, of let in elk geval goed op hoe het zonlicht valt. Het kan overbelichte delen opleveren die moeilijk te corrigeren zijn.Ook de komende week blijft het nog lekker weer om in en om het water aan de slag te gaan met fotografie.Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over portretfotografie. Portretfotografie tips (Elja Trum) Portretfotografie in de praktijk (Elja Trum) Zakelijke portretfotografie (Maurice Jager) Van Beeld naar Kunst (Micky Hoogendijk) Spontane Portretten zonder Poseren (Peter Lammers) Starten met Flitsen (Elja Trum) Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic (Elja Trum)Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap